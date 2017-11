Varzim regressa às vitórias, frente ao União da Madeira

Lusa 12 Nov, 2017, 17:32 | 2.ª Liga

A formação da casa entrou melhor no jogo e os dois golos no primeiro tempo foram importantes para a conquista dos três pontos, uma situação que teimava em não acontecer nos últimos cinco jogos.



Os varzinistas conseguem sair da zona de despromoção, alcançando a primeira vitória desde a chegada de Nuno Capucho ao comando da equipa. Os insulares somam a terceira derrota consecutiva e afundam-se nos últimos lugares, com 13 pontos.



O Varzim começou cedo a mostrar a vontade de chegar ao golo e, logo no primeiro minuto, Pintassilgo, de cabeça, atirou com perigo à baliza de Tony, que falhou por centímetros.



O primeiro golo acabou por acontecer quase à meia hora, devido a uma falha da defesa do União. Após um livre de Jean Filipe, Tiago Moreira, ao tentar tira a bola da área, atirou para dentro da baliza, fazendo um autogolo.



Motivada, a equipa do Varzim continuou a exercer pressão e, ainda antes do intervalo, aumentou a vantagem, por intermédio de Pintassilgo, de cabeça, à entrada da área, depois de um cruzamento de Rui Coentrão.



Sem nada a perder, José Viterbo alterou a equipa madeirense no arranque do segundo tempo e a dinâmica alterou-se significativamente, especialmente com a entrada de Flávio Silva.



O jogador, que entrou para substituir Ciss, conseguiu reduzir a desvantagem do União da Madeira, relançando a partida.



Mas, o Varzim recompôs-se e acabou o encontro aos 80 minutos, com um golo do recém-entrado Baba Seck.