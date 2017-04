Varzim renova com João Eusébio para atacar subida de divisão

Lusa 24 Abr, 2017, 20:29 | 2.ª Liga

O técnico, de 55 anos, que em outubro do ano passado rendeu Armando Evangelista no comando do emblema poveira, conseguiu, desde então, retirar a equipa dos últimos lugares da classificação e, até à jornada do passado fim de semana, manter-se na luta pela subida de divisão.



Em declarações ao site do clube, Pedro Faria, presidente do Varzim, assumiu que o objetivo pedido a João Eusébio para a próxima temporada passa pela promoção ao principal escalão de futebol nacional.



"A preparação da nova época desportiva inicia-se hoje, com a renovação de contrato com João Eusébio, seguindo-se o processo de construção do plantel para a época 2017/2018, sob o compromisso de que o mesmo será feito a pensar na subida de divisão", disse o dirigente.



Já João Eusébio mostrou satisfação pela confiança depositada pelo clube no seu trabalho, mas lembrou que o foco da equipa ainda está na prestação desta época.



"Estamos orgulhosos pelo percurso feito, mas faltam ainda quatro jogos e temos que ser sérios e profissionais e perceber que estamos a representar um clube com uma dimensão enorme, e não podemos defraudar os adeptos que continuam a vir ao estádio", disse.



João Eusébio, que conta no seu currículo, como treinador, com passagens por Rio Ave, Desportivo de Chaves, Trofense, Gil Vicente, Freamunde, entre outros, orientou esta época o Varzim em 33 jogos, conseguindo 16 vitórias, sete empates e 10 derrotas.