Varzim vence em Arouca na estreia de Fernando Valente

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 18:54 | 2.ª Liga

Um golo de Ruster, aos 32 minutos, foi o suficiente para o Varzim sair de Arouca com os três pontos, permitindo assim uma estreia vitoriosa de Fernando Valente, enquanto o Arouca, que também já trocou de treinador, continua sem sair da zona de descida.



Depois da derrota em Coimbra com a Académica, Quim Machado fez uma alteração no 'onze' arouquense, colocando Pedró no lugar de Ericson, enquanto Fernando Valente mexeu em três peças em relação à última equipa escolhida por Nuno Capucho no jogo com o Académico de Viseu, fazendo entrar Silvério, Amian e Haman, para os lugares de Nélson Agra, João Amorim e Chérif.



O Arouca teve sempre mais ascendente no jogo, mas, aos poucos, o Varzim foi saindo do seu reduto defensivo e surgiu mais ameaçador no meio-campo adversário, adiantando-se aos 32 minutos, por Ruster.



Em resposta ao revés sofrido, o Arouca, que ocupa o 17.º lugar da prova com 10 pontos, continuou a ter sempre mais bola e a jogar no meio-campo ofensivo, mas sem resultados práticos, tendo o Varzim saído com os três pontos, o que lhe permitiu subir ao 10.º posto com 15 pontos.



Jogo no Estádio Municipal de Arouca.



Arouca - Varzim, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Ruster, 32 minutos.



Equipas:



- Arouca: Rui Vieira, Thales, Massaia, Deyvison (Sanchez, 85), Kiko, Didi, Bruno Alves (Arteaga, 61), Bukia, Pedró (Bertaccini, 74), Adílio e Fábio Fortes.



(Suplentes: Gabriel Gasparotto, Sanchez, Gullithi, Arteaga, Bertaccini, Moses e Malele)



Treinador: Quim Machado.



- Varzim: Emanuel Novo, Mário Sérgio, Sandro, Silvério, Amian (Ruan Teles, 80), Estrela (Júlio Alves, 71), Pavlovski, Rui Coentrão, Ruster (João Amorim, 58), Jonathan Toro e Haman.



(Suplentes: Broetto, Ruan Teles, Nélson Agra, Júlio Alves, João Amorim, Baba Sow e Stanley).



Treinador: Fernando Valente.



Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Estrela (24), Ruster (36), Haman (64) e Júlio Alves (83).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.