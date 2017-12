Varzim vence Real Massamá com golo solitário de Baba Seck

Lusa 03 Dez, 2017, 18:03 / atualizado em 03 Dez, 2017, 18:49 | 2.ª Liga

O avançado senegalês dos poveiros apontou o tento que desequilibrou a contenda aos 11 minutos, sublinhando um primeiro tempo em que os locais foram superiores, perante um adversário que só despertou para o jogo na etapa complementar.



Com este desaire, a formação da região de Lisboa, mantém-se nos lugares de despromoção, ocupando o 19.º posto com 12 pontos, já os poveiros, que não perdem há quatro jogos consecutivos, estão em recuperação e seguem agora no 11.º lugar, com 20 pontos.



Essa fase em crescendo dos locais, fez-nos notar logo na entrada do jogo, com a equipa a chamar a si o domínio do desafio e a criar as primeiras oportunidades para a baliza do Real Massamá.



Num desses lances, nasceu o golo do Varzim, com uma arrancada de Malele, que rematou para defesa incompleta de Tom, surgindo Baba Seck em posição para a recarga, atirando para o 1-0.



O tento madrugador dos nortenhos destabilizou o Real, que nos momentos seguintes sofreu vários calafrios, com as várias ameaças dos poveiros para dilatar a vantagem, por Baba Seck, Malele e, mais tarde, Pintasilgo.



Nesta primeira parte a equipa de Massamá foi praticamente inofensiva, e tirando uma ou outra movimentação de Vinicius, não mostrou capacidade para almejar o empate.



A situação mudou, no entanto, para o segundo tempo, quando os visitantes reentraram no jogo com outra determinação e assumiram o controlo do desafio.



Logo aos 49 minutos, o recém-entrado Abdoulaye, servido por Vinicius, obrigou o guardião do Varzim, Paulo Vítor, uma das defesas da tarde, numa boa prestação, replicada aos 76 e 79, perante a insistência de Vinicius, um dos mais inconformados da formação de Massamá.



Apesar da insistência dos forasteiros, o Varzim, pouco capaz em termos ofensivos neste segundo tempo, conseguiu no seu último reduto não perder consistência, segurando, com esforço, a preciosa vantagem até ao final.