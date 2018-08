Varzim vence Sporting da Covilhã com exibição astuta na segunda parte

Lusa Comentários 25 Ago, 2018, 19:44 | 2.ª Liga





Stanley, logo aos 15 minutos, colocou a formação da casa em vantagem e, apesar de Deivison, aos 50, ter recuperado o empate para os serranos, Jonathan, aos 61, e Ruan Teles, aos 78, de grande penalidade, recolocaram o Varzim na frente do marcador.



Com este resultado os poveiros sobem, à condição, ao quinto lugar do campeonato, com seis pontos, enquanto que o Covilhã desce para oitavo, com quatro pontos somados.



Os visitantes até entraram melhor no desafio, mas acabou por ser o Varzim, num lance de alguma felicidade, a adiantar-se no marcador, logo aos 15 minutos, num remate de Haman de fora da área, que Stanley ainda conseguiu desviar e trair o guarda-redes contrário.



Apesar do madrugador revês, o Sporting da Covilhã, respondeu prontamente, mostrando mais iniciativa, e surgindo várias vezes junto à baliza varzinista, ameaçando o empate, sobretudo em iniciativas de Makouta, Adriano e Deivision.



O inconformismo do Sporting da Covilhã deu frutos já depois do intervalo, quando, num contra-ataque, Deivison mostrou-se mais forte que os oponentes e surgiu na área para rematar para o 1-1, aos 50 minutos.



Jonathan justificou a aposta do seu técnico e, à passagem da hora de jogo, desviou um cruzamento de Ruan Teles, recolocando a equipa da casa em vantagem.



Desta vez, o Covilhã já não conseguiu reerguer-se com a mesma facilidade e, já depois de Nelsinho ter desperdiçado uma grande penalidade, Ruan Teles deu 'estocada' final nos serranos, também de grande penalidade, fazendo o 3-1, aos 78, que prevaleceu.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - Sporting Covilhã, 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Stanley, 15 minutos.



1-1, Deivison, 50.



2-1, Jonathan, 61.



3-1, Ruan Teles, 78.



Equipas:



- Varzim: Paulo Vítor, Mário Sérgio, Nélson Agra, Jeferson, Rui Coentrão, Estrela, Ruan Teles (Júlio Alves, 85), Nelsinho, Cherif (Ruster, 53), Stanley (Jonathan, 53) e Haman.



(Suplentes: Emanuel, Sandro, Júlio Alves, Baba Sow, Jonathan, Payne e Ruster).



Treinador: Nuno Capucho.



- Sporting Covilhã: São Bento, Gilberto, João Cunha, Jaime, Henrique, Quiroga (Rick Sena, 65), Rodrigues (Onyeka, 79), Adriano (Bonani, 65), Makouta, Kisley e Deivison.



(Suplentes: Bruno Miguel, Rafael Vieira, João Nogueira, Rick Sena, Soares, Bonani e Onyeka).



Treinador: Dito.



Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigues (53), Kisley (54), Jaime (73) e Henrique (76).



Assistência: cerca 1.500 espetadores.