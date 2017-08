Vencedor da Taça de Portugal vai receber 300 mil euros

Lusa 30 Ago, 2017, 19:10 | 2.ª Liga

Para o vencedor “estão reservados 300 mil euros e para o finalista vencido 150 mil euros”, adianta a FPF em comunicado, sendo que os dois finalistas poderão receber ainda mais dinheiro, “acrescidos das receitas previstas devido à transmissão televisiva da final”.



Os 120 clubes em ação na primeira eliminatória da Taça de Portugal, este fim de semana, vão receber dois mil euros pela participação, com o prémio a aumentar para três mil na segunda ronda, quatro mil na terceira, cinco mil na quarta, 7.500 euros nos oitavos de final, 10 mil nos ‘quartos’ e 15 mil para os semifinalistas.



A FPF publicou ainda os valores da transmissão televisiva de cada encontro, que variam mediante a eliminatória, com 50 mil euros por jogo na terceira ronda, 75 mil na quarta, 100 mil nos ‘oitavos’, 125 mil nos quartos de final, 150 mil nas ‘meias’ e 300 mil pela transmissão da final, no Estádio do Jamor, em maio do próximo ano.