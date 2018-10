Visitar Benfica na Taça é bom para o Arouca se habituar aos grandes palcos  Quim Machado

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 16:48 | 2.ª Liga

"Ainda faltam algumas semanas. Vamos ter tempo para pensar no Benfica. Saiu-nos um dos adversários mais difíceis e que vai jogar em casa. Por outro lado, é bom para o Arouca, para se habituar outra vez aos grandes palcos, que é onde pretendemos regressar. Na teoria tudo parece fácil, mas os jogos da Taça não são fáceis e acontecem sempre surpresas", afirmou Quim Machado.



O técnico reagiu hoje ao sorteio da Taça, ocorrido na sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Mafra, no domingo, em jogo da sétima jornada da II Liga.



O Arouca, 13.º classificado do segundo escalão, vai defrontar os ‘encarnados’ nos 16 avos de final da Taça, no último fim de semana de novembro, naquele que será o terceiro jogo na competição como visitante, depois das vitórias sobre Caçadores das Taipas (1-0) e Farense (3-1).