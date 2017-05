Vítor Oliveira diz que continua, SAD Portimonense diz que depende de pormenores

Lusa 22 Mai, 2017, 11:35 | 2.ª Liga

"Há um conjunto de fatores que levaram a que ponderasse e decidisse continuar, após convite do senhor Theo [Theodoro Fonseca, principal acionista da SAD] e estamos a preparar a próxima época", disse aos jornalistas Vítor Oliveira, à margem da entrega da taça de campeão da II Liga de futebol, em Portimão.



Contudo, o diretor-geral da SAD, Rodiney Sampaio, disse aos jornalistas que a continuidade de Vítor Oliveira "depende de pormenores, os quais vão ser analisados".



"Nós desejamos, mas depende dele [Vítor Oliveira]", afirmou Rodiney Sampaio, mesmo depois de ter sido informado pelos jornalistas de que momentos antes Vítor Oliveira tinha garantido "a sua continuidade no clube".



"Vamos pensar nisso a partir de segunda-feira, com mais calma, cabeça no lugar, para não errar. Nem pela parte dele, nem pela nossa parte. Vamos ter de conversar tranquilamente", sublinhou.



O treinador Vítor Oliveira frisou que a sua decisão de continuar no comando técnico do Portimonense passou pela forma como foi "tratado em Portimão, a conversa que manteve com a SAD, o bom ambiente, a possibilidade de fazer uma boa equipa e a vontade enorme de tornar o Portimonense cada vez maior".