Xandão sai da Oliveirense e Kadú só regressa à competição em abril

Lusa 17 Jan, 2018, 15:32 | 2.ª Liga

Em notas publicadas numa rede social, o emblema oliveirense revelou que o central de 27 anos vai jogar no Centro Sportivo Alagoano, do Campeonato Alagoano, num “regresso ao clube no qual já alinhou em 2016".



Xandão, que chegou no início da presente temporada, realizou 15 jogos e apontou um golo.



O guardião angolano Kadú lesionou-se no dia 30 de dezembro, durante o empate 2-2 com o Feirense, jogo que garantiu à Oliveirense a presença na ‘final four' da Taça da Liga, e previa-se uma paragem de mais de um mês.



De acordo com a informação emitida pelo clube, o "cenário não é animador e implica uma paragem de mais dois meses e meio", tendo uma ressonância magnética confirmado uma rutura na coxa direita.