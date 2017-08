Damien Gaudin vence prólogo da Volta a Portugal

Lusa 04 Ago, 2017, 17:42 / atualizado em 04 Ago, 2017, 18:11 | 79ª Volta a Portugal em Bicicleta

Gaudin gastou 6.24,907 minutos para cumprir os 5,4 quilómetros, menos 1,417 segundos do que Domingos Gonçalves (RP-Boavista), campeão português de contrarrelógio, e 3,86 do que o espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira), vencedor da Volta em 2013.



O português Rui Vinhas (W52-FC Porto), campeão em título, foi 77.º classificado, com mais 36,855 segundos do que Gaudin.



No sábado, corre-se a primeira etapa, entre Vila Franca de Xira e Setúbal, num percurso de 203 quilómetros.