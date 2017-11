América isolada com Síria perto de aderir ao Acordo de Paris

Jorge Almeida - RTP07 Nov, 2017, 18:59 / atualizado em 07 Nov, 2017, 19:03 | Ambiente

O Governo sírio anunciou a intenção de aderir ao Acordo de Paris contra as alterações climáticas. O anúncio foi feito à France Presse por um porta-voz da Convenção COP23 das Nações Unidas, a decorrer em Bona, na Alemanha.







A diretora da organização IndyAct também confirmou a adesão, evocando a declaração de um delegado sírio.



O representante sírio “indicou que uma lei tinha sido aprovada no seu país com vista a ratificar o Acordo de Paris”, afirmou, por seu turno, Cynthia Elliot, do think tank norte-americano WRI, com estatuto de observador das negociações.

Estados Unidos isolados

Esta decisão da Síria torna os Estados Unidos isolados como o único país não aderente ao Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. No passado mês de junho, Donald Trump anunciou a decisão de sair do acordo assinado em dezembro de 2015.



O Presidente norte-americano justificou a decisão com a defesa dos interesses das empresas dos Estados Unidos e por economias rivais, como as da China e da Índia, estarem a ser tratadas com condições mais favoráveis.



O especialista Alden Meyer, do think tank norte-americano Union of Concern Scientists, referiu que, “acerca deste tema do clima, ninguém quer ser companhia de Donald Trump, que está num esplêndido isolamento”.



Na altura da celebração do acordo, apenas a Síria e a Nicarágua não assinaram, mas o Governo de Manágua acabou por voltar atrás em outubro de 2016.