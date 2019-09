Associação ligada a resíduos lança Pacto Nacional para reduzir e reutilizar plásticos

Lusa17 Set, 2019, 18:54 | Ambiente

O presidente da Smart Waste, Aires Pereira, disse à agência Lusa que espera que o pacto seja assinado em novembro e que o Governo que sair das eleições de outubro mantenha o apoio já manifestado pelo atual titular da pasta do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Sem o apoio do Governo, será impossível garantir a aplicação do pacto, referiu, salientando que é ao executivo que compete criar "políticas públicas de utilização dos plásticos".

O objetivo é criar "uma fileira da produção à recolha" para reduzir "ao mínimo" a utilização de plásticos de uso único, "os mais difíceis de reutilizar".

Pretende-se contribuir para colocar o plástico no esquema da economia circular, em que se reduz a utilização de matéria prima nova e se aposta na recolha de resíduos, reciclagem e reutilização na cadeia de valor.

"Só reutilizamos cerca de 25 por cento do plástico, o resto acaba incinerado ou vai parar ao mar", indicou.

Em relação aos consumidores, trata-se de "mudar comportamentos, o que é cada vez mais necessário", e que começa com as próprias organizações - Aires Pereira preside à câmara municipal da Póvoa de Varzim pelo PSD -, como as autarquias, a darem "um contributo" em gestos como acabar com plásticos de uso único nos serviços municipais, como copos ou garrafas.

Uma questão central, afirmou Aires Pereira, é envolver as empresas, sabendo-se que "a produção de plástico virgem é mais barata".

"É preciso um efeito de compensação para as empresas não irem à falência. Tem que haver incentivos fiscais, um produto feito com plástico reciclado não pode pagar o mesmo IVA que um produto feito com plástico virgem", defendeu.

O Pacto é promovido pela Smart Waste, que reúne uma centena de membros ligados ao setor dos resíduos, desde empresas a universidades, e pela fundação Ellen Macarthur, fundada pela velejadora britânica, que se dedica a acelerar a transição para uma economia circular.

Iniciativas semelhantes foram já lançadas no reino Unido, Chile e França.