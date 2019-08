Bolsonaro responsabiliza ONG por incêndios na Amazónia

Mário Aleixo - RTP22 Ago, 2019, 06:30 / atualizado em 22 Ago, 2019, 10:09 | Ambiente

Bolsonaro fala de um ato de vingança por parte das ONG do país, depois de terem sido retirados financiamentos pelo Governo.



Na Amazónia, desde o início do ano até agora, foram registados mais sete mil focos de incêndio, números alarmantes que tendem a piorar.O Observatório do Clima, uma coligação de cerca de 50 organizações não-governamentais brasileiras que defendem o ambiente, perante os incêndios que lavram por esta altura, considera ser o reflexo da irresponsabilidade do Presidente brasileiro.O céu ficou negro com o fumo das queimadas que ficam a 2200 quilómetros.Ambientalistas e especialistas em biodiversidade alertam que a situação na Amazónia é consequência das decisões governamentais que permitem o corte de árvores - os restos, folhas e galhos, são queimados.À conversa com o jornalista Mário Galego, o especialista em biodiversidade José Miguel Cardoso Pereira explica que os incêndios resultam de queimadas que acontecem cada vez mais por causa do desmatamento e sintetiza os impactos.Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com base em imagens de satélite, indicam que