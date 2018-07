Centenas de glaciares do Ártico em risco de desaparecer

RTP18 Jul, 2018, 14:25 | Ambiente

Os glaciares encolheram quase dois mil quilómetros quadrados ao longo de 16 anos, representando uma perda de cerca de 6%. investigação mostra, através de imagens de satélite, como mais de 1700 glaciares no norte da ilha de Ellesmere mudaram entre 1999 e 2015. Nenhum dos glaciares identificados no estudo revelou sinais de crescimento, o que sugere que o ritmo de derretimento pode estar a aumentar.





O aumento das temperaturas tem afetado o gelo, desde os glaciares que se espalham pela terra até às plataformas de gelo de 200 metros de espessura, informou Adrienne White, glaciologista da Universidade de Ottawa e autora do estudo.





"É uma área de estudo muito complicada", disse White ao jornal britânico The Guardian. "Logisticamente é uma área de difícil acesso e até mesmo com imagens de satélite - por muito tempo o Google Earth nem tinha imagens completas - é um lugar esquecido", sublinhou.





Dos 1773 glaciares identificados pela investigadora, 1353 têm vindo a perder massa de forma significativa. Alguns desapareceram por completo.



“O que descobrimos é uma perda de três plataformas cobertas de gelo”, disse a investigadora. "Em termos de glaciares que acabam em terra, perdemos três pequenas calotas polares", revelou.





As descobertas refletem as mudanças que White observou durante os anos em que esteve na ilha. "Vemos muito mais icebergues", disse White. "Onde havia uma plataforma contínua de gelo, agora há icebergues individuais partidos e mais fissuras”.

Aumento da temperatura





No norte da ilha de Ellesmere, a temperatura média anual aumentou 3,6 graus Celsius entre 1948 e 2016. Embora o impacto mais direto seja o aumento do nível do mar, o derretimento do gelo também pode acabar com ecossistemas exclusivos como os lagos de água doce.





Segundo a investigadora, houve um aumento repentino no aquecimento em meados dos anos 90: as temperaturas aumentaram cerca de 0,78 graus por década entre 1995 e 2016.



"Estes aumentos foram maiores no outono e no inverno", aponta.





"Quando esses glaciares se partem, de repente não há nada que retenha os ecossistemas que estão a crescer e em desenvolvimento há milhares de anos", disse White. "E desaparecem antes de termos a oportunidade de estudá-los", completou.





Muitos dos glaciares no norte da Ilha Ellesmere podem não ser suficientemente altos para acumular neve que trave o ritmo a que estão a encolher. "Sem crescimento, este glaciar encontra-se em estado de perda. Desaparecerá se o clima não mudar", previu.