Centro da Europa vive onda de calor para a História

Inês Geraldo - RTP25 Jul, 2019, 20:43 / atualizado em 25 Jul, 2019, 20:49 | Ambiente

Cidades como Londres, Paris e Berlim estão a registar temperaturas consideradas demasiado altas para esta fase do ano, devido à subida de uma massa de ar quente vinda do deserto do Sahara.



A capital francesa registou esta quinta-feira mais de 42 graus, um nível histórico. Foi acionado um alerta vermelho.



João Botas, Paula Meira - RTP







Em Londres, cidade com temperaturas moderadas, foram também registados números altos, pouco usuais para esta altura do ano e para as temperaturas no Reino Unido em geral. Em Heathrow, mediram-se 36,9 graus celsius, sendo o dia de verão mais quente no Reino Unido.



Os vencedores de ares condicionados e ventoinhas subiram os preços em mais de 40 por cento durante a onda de calor e vários sindicatos pedem horas de trabalho flexíveis para que os profissionais possam evitar as piores horas e até trabalhar a partir de casa.





The #heatwave across Europe meant Germany (42.6 °C), the Netherlands (40.7 °C) and Belgium (40.6 °C) had their highest temperatures on record today.



Several sites including Paris, Edinburgh, Cambridge and Writtle also recorded their highest ever temperatures pic.twitter.com/Eda44nKCMF — Met Office (@metoffice) July 25, 2019



Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas











Foto: Em Paris, os franceses vão a banhos - EPA





Foi assim superada a temperatura mais alta desde que há registos em Paris - a 28 de julho de 1947, os termómetros mostraram 40,4 graus. No norte de França, há regiões que poderão ter temperaturas a rondar os 46 graus Celsius.As autoridades francesas alertam os cidadãos para que se preparem: o mercúrio dos termómetros pode ainda ascender.Com medições desde 1865, o dia mais quente de sempre no país aconteceu em 2003, com 38,5 graus.A Bélgica também registou máximos históricos. Os termómetros marcaram na cidade de Liége (a 50 quilómetros de Bruxelas) 40,2 graus Celsius.De acordo com o Instituto Real de Meteorologia, “após a validação dos resultados de quarta-feira nas estações climatológicas do IRM, novo recorde nacional para a Bélgica: 40,2 graus em Angleur, em Liége, a mais alta desde 1833”.Esse foi o ano em que o país começou a medir temperaturas. A Bélgica está sob alerta vermelho até sexta-feira e exclui apenas a costa. Foram anunciadas medidas para prevenir a desidratação e não estar exposto à radiação solar.As autoridades belgas decidiram encerrar vários serviços públicos e avisam que só em último caso os cidadãos devem viajar de comboio. A ilustrar o aviso esteve a avaria de uma composição numa viagem entre Paris e Bruxelas.A Alemanha também estado a sentir as consequências da onda de calor. A cidade de Lingen registou 41,5 graus Celsius, sendo assim batido o recorde de temperaturas no país. Há notícias de lagos e rios que secaram e de peixes e outras espécies “severamente em perigo”.A Holanda também está a ser afetada, com os termómetros a registarem 39,4 graus Celsius.Em locais da Alemanha, Suíça e Áustria houve comunidades a pintarem trilhos brancos nas ruas na esperança de que as temperaturas diminuam.Os idosos formam o grupo mais vulnerável e são múltiplos os avisos para que se protejam. Vários institutos de meteorologia por toda a Europa também registaram a deterioração da qualidade do ar, com consequências para a garganta, nariz e olhos.Espera-se que esta situação de calor extremo termine na sexta-feira com a chegada de uma frente fria ao Continente Europeu. No entanto, os cientistas avisam que estas situações deverão vulgarizar-se nos próximos anos.