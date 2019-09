Partilhar o artigo Cimeira Ação Climática. Jovens de todo o mundo debatem futuro do Planeta Imprimir o artigo Cimeira Ação Climática. Jovens de todo o mundo debatem futuro do Planeta Enviar por email o artigo Cimeira Ação Climática. Jovens de todo o mundo debatem futuro do Planeta Aumentar a fonte do artigo Cimeira Ação Climática. Jovens de todo o mundo debatem futuro do Planeta Diminuir a fonte do artigo Cimeira Ação Climática. Jovens de todo o mundo debatem futuro do Planeta Ouvir o artigo Cimeira Ação Climática. Jovens de todo o mundo debatem futuro do Planeta