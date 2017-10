Concentrações de CO2 na atmosfera atingiram nível histórico em 2016

Carlos Santos Neves, Nuno Patrício - RTP30 Out, 2017, 11:27 / atualizado em 30 Out, 2017, 11:38 | Ambiente

O boletim da organização integrada na estrutura das Nações Unidas resulta de dados recolhidos em 51 países. As estações de investigação mediram concentrações de gases como o dióxido de carbono (CO2), o metano e o óxido nítrico.

Os investigadores atribuem o aumento das concentrações de CO2 para níveis sem precedentes em 800 mil anos a uma combinação de fatores: mão humana e o fenómeno El Niño.



“O ritmo do aumento do dióxido de carbono atmosférico nos últimos 70 anos é quase 100 vezes maior do que o do fim da última idade do gelo. Tanto quanto as observações diretas e por aproximação sugerem, nunca tinham sido vistas tais mudanças abruptas nos níveis atmosféricos de CO2”, lê-se à cabeça do documento.



Os relatores advertem para a quase impossibilidade, nesta fase, de alcançar as metas internacionais de redução de emissões poluentes.



No ano passado, a concentração de CO2 atingiu as 403,3 partes por milhão, acima das 400 de 2015. E os números da OMM são, na prática, aquilo que sobeja nas concentrações atmosféricas depois de os oceanos e a biosfera absorverem e processarem largas quantidades de gases.



Em declarações à BBC, Oksana Tarasova, número um do programa de vigilância atmosférica da Organização Mundial de Meteorologia, sublinhou que este “é o maior aumento observado em 30 anos” de existência da rede de investigação.

“Disrupções severas”



O fenómeno El Niño produz efeitos nas concentrações de dióxido de carbono sobretudo por via das secas, que diminuem a capacidade da flora para absorver o gás. Por outro lado, as emissões resultantes de ações humanas parecem ter desacelerado nos últimos dois anos. Mas é o total que importa, segundo a responsável ouvida pela estação pública britânica.Desde 1990 o impacto de todos os gases com efeito de estufa no aquecimento global cresceu em 40 por cento.





A OMM adverte para “alterações imprevisíveis no sistema climático” decorrentes da subida das concentrações de gases com efeito de estufa. Com uma fatura de “disrupções ecológicas e económicas severas”.



“Geologicamente, é como a injeção de uma grande quantidade de calor. As mudanças não vão demorar dezenas de milhares de anos, como no passado, vão acontecer rapidamente – não temos o conhecimento do sistema neste estádio, isso é um pouco preocupante”, apontou Oksana Tarasova.

Bona



Em 2015, em Paris, foi alcançado um acordo climático histórico – que englobou 195 países - com objetivos ambiciosos: manter o aumento da temperatura global próximo de 1,5° C e atingir a marca de emissão zero na segunda metade do século.



Em novembro deste ano realizou-se a Conferência do Clima em Marraquexe, Marrocos, à qual aderiram mais de 100 países, que representam mais de 75 por cento das emissões globais.



O boletim da OMM antecede as próximas conversações internacionais sobre as alterações climáticas, previstas para a próxima semana em Bona.



Apesar de a atual Administração norte-americana ter já sinalizado por mais do que uma ocasião a vontade de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, os negociadores chamados à Alemanha tentarão salvaguardar as metas fixadas há dois anos.



c/ agências internacionais