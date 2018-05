Estudo aponta falta de informação sobre estratégias locais de adaptação a alterações climáticas na UE

Lusa14 Mai, 2018, 18:29 | Ambiente

Publicado na revista científica "Environmental Science and Policy", o estudo "Adaptação às Alterações Climáticas na Europa ao nível local: uma revisão", alerta que "há uma falta de informação sobre as estratégias de adaptação existentes a nível local pelos vários Estados membros da UE, bem como o avanço da sua implementação".

No entanto as vulnerabilidades climáticas da Europa e os crescentes impactos das alterações climáticas têm impulsionado iniciativas como a Estratégia Europeia de Adaptação ou o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, este reunindo centenas de municípios e regiões.

Os autores do estudo notam que há vários padrões de planeamento de adaptação na Europa, com as grandes cidades a recorrerem a financiamento local próprio e as zonas menos urbanas e o sul e este da Europa a recorrerem a fundos nacionais e internacionais.

"Portugal destacou-se dos outros países europeus pela elaboração de estratégias em municípios com características muito diferentes e pela distribuição territorialmente homogénea de estratégias, abrangendo pequenos municípios, como São João da Pesqueira e Montalegre e grandes cidades, como Lisboa e Porto", salientam os autores.

Na Europa são as inundações, urbanas e rurais, as secas, as ondas de calor e temperaturas extremas as vulnerabilidades mais prementes e por isso nesses casos o planeamento e adaptação têm uma grande relevância.

O aumento da temperatura, as temperaturas extremas e as inundações têm levado os setores da construção e planeamento a adaptar-se, segundo o estudo, que destaca também a preocupação nas zonas costeiras quanto à subida do nível médio do mar.

"As principais barreiras que necessitam de ser transpostas para colocar em marcha muitos dos planos de adaptação são a insuficiência de recursos humanos e financeiros, a falta de capacidade técnica, falha nos compromissos políticos e a incerteza (climática, por exemplo), sobressaindo a dependência do financiamento externo em muitos dos casos", diz-se no documento.

Para o estudo, os autores, incluindo os investigadores do CEF Francisca Aguiar e João Silva, compilaram estratégias locais europeias de adaptação às alterações climáticas, juntando 147 documentos oficiais de 19 países da UE e Noruega.