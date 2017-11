Líderes locais dos EUA juntam-se em plataforma e mostram que estão no Acordo de Paris

Lusa09 Nov, 2017, 16:50 / atualizado em 09 Nov, 2017, 16:51 | Ambiente

"A proteção do nosso planeta está acima do sinal político de quem ocupe a presidência do país", referiu o autarca de Carmel, estado de Indiana, James Brainard, em Bona, na Alemanha, onde decorre a 23.ª conferência das Nações Unidas para o clima.

Brainard referia-se ao anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, em junho, da intenção de retirar os Estados Unidos (EUA) do Acordo de Paris contra as alterações climáticas.

O anúncio veio "somente ratificar a necessidade de que o país lidere a luta contra as alterações climáticas", acrescentou o responsável, que realçou estarem juntos nesta posição tanto representantes de poderes locais republicanos como democratas.

A apresentação da plataforma em Bona "é uma pedra fundamental para evidenciar a permanência dos EUA no acordo", prosseguiu James Brainard, um dos 2.500 líderes locais que, segundo a iniciativa, integraram a "We are still in".

A plataforma foi fundada em junho e conta com o apoio de 40 organizações da sociedade civil, comunidades religiosas e unidades industriais do país, que representam, segundo os seus promotores, cerca de 130 milhões de norte-americanos, distribuídos pelos 50 estados.