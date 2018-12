Luxemburgo a caminho de ter transportes públicos gratuitos

RTP06 Dez, 2018, 10:47 / atualizado em 06 Dez, 2018, 10:49 | Ambiente

Os transportes públicos no Luxemburgo vão ser gratuitos a partir do próximo verão. A iniciativa da coligação liderada por Xavier Bettel visa diminuir a intensidade do trânsito na capital e contribuir para a proteção do meio ambiente, ao reduzir o número de veículos particulares na cidade.O preço atual de um bilhete de transportes públicos é de dois euros para uma viagem com a duração de duas horas.





Durante a última campanha eleitoral, que terminou em outubro com a vitória da coligação entre os partidos Democrático, Socialista e Verdes, o primeiro-ministro reforçou a importância de trabalhar em prol da preservação do meio ambiente.



A medida pretende reduzir o trânsito na capital, visto que esta é caracterizada por ter uma das piores situações de congestionamento no mundo. O jornal britânico The Guardian refere um estudo segundo o qual, ao longo de 2016, os condutores da capital luxemburguesa gastaram em média 33 horas no trânsito.



A proposta apresentada neste segundo mandato é semelhante à que foi implementada no verão: crianças e jovens com menos de 20 anos deixaram de pagar transportes públicos; além de não pagarem bilhetes de comboio, autocarro e elétrico, é disponibilizado um serviço de transporte gratuito entre escolas e habitações.



O segundo mandato de Xavier Bettel como primeiro-ministro teve início esta quarta-feira. A coligação do Grão-Ducado do Luxemburgo governou durante os últimos cinco anos.