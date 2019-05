Mais CFC-11 na atmosfera. Estudo situa origem na China

RTP23 Mai, 2019, 11:02 / atualizado em 23 Mai, 2019, 11:03 | Ambiente

Um novo estudo confirmou as suspeitas, aventadas em 2018 pela organização ambientalista Agência de Investigação Ambiental, de que a China estaria a aumentar as emissões de CFC-11.



A partir de dados recolhidos por estações de monitorização na Coreia do Sul e no Japão, o estudo concluiu que 40 a 60 por cento da subida destas emissões têm origem na China oriental e que, entre 2014 e 2017, esta subida representou um aumento de 110 por cento, face ao período entre 2008 e 2012. Tal significa que as emissões chinesas de CFC atingiram sete mil toneladas extra, quando comparadas com o ano de 2012.



Por outro lado, estima-se que 70 por cento das vendas domésticas chinesas utilizem este gás ilegal, visto que é de melhor qualidade e é mais barato do que os agentes alternativos.

O que é o CFC-11?

O CFC-11, ou Tricloromonofluormetano. é um dos clorofluorcarbonetos criados nos anos de 1930 para serem utilizados como gases refrigerantes.



Contudo, cientistas descobriram, décadas mais tarde, que os CFC libertavam átomos de cloro para a atmosfera, que por sua vez destruíam rapidamente a camada de ozono, a proteção do planeta contra as radiações solares.



Foi em 1987, por via do Protocolo de Montréal, que a comunidade internacional decidiu banir a maioria destes gases. Depois de uma redução das emissões que perdurou por seis anos, deu-se uma subida a partir de 2012, agora apontada à China.



O gigante asiático afirma que já começou a reduzir a produção do gás, tendo mesmo detido, no final do ano passado, responsáveis por fábricas da província de Henan.

Outras emissões



Os investigadores afirmam que é possível que este aumento tenha também ocorrido noutros países ou regiões, ou que o CFC tenha sido produzido num local e posteriormente transferido.



Uma vez que existe pouca monitorização das emissões em zonas como a América do Sul, vários países africanos e a Índia, afigura-se difícil encontrar os restantes responsáveis pelo aumento das emissões.



Se as emissões não forem reduzidas, a reparação da camada de ozono poderá demorar mais uma década do que o previsto. E boa parte da comunidade científica já alertou que restam apenas 12 anos para salvar o planeta.