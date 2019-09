EPA

Esta segunda-feira arranca em Nova Iorque a Cimeira do Clima, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas.



Antes disso, Guterres conversou com Marcelo Rebelo de Sousa e deixou muitos elogios a Portugal.



A reportagem é do enviado da Antena 1 a Nova Iorque, Frederico Moreno.