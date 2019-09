"Oiçam os cientistas". Greta Thunberg deixa recado em Washington

RTP18 Set, 2019, 14:39 / atualizado em 18 Set, 2019, 15:16 | Ambiente

"Não quero que me oiçam, mas oiçam os cientistas", clamou Greta Thunberg.



A ambientalista sueca de 16 anos foi um dos nomes escolhidos para discutir, em Washington, a crise climática, tendo em conta o facto de inspirar diariamente milhares de jovens a protestarem contra o impacto do aquecimento global.



“Não vamos ser conhecidos como as crianças que lutaram contra o apocalipse. Vamos ser conhecidos como a solução para a crise climática”, ressalvou, por sua vez, Nadia Nazar, a cofundadora do movimento Zero Hour.



No entanto, apesar de Greta Thunberg sentir que é um modelo a seguir para a maioria dos jovens, a ativista relembrou os membros do Senado norte-americano que não passa de uma mera estudante.



“Nós não queremos ser ouvidos, queremos que a ciência seja ouvida. Se querem um conselho sobre o que devem fazer, convidem os cientistas e peçam o seu conhecimento”, frisou entre risos e aplausos vindos da plateia.



“Por favor, guardem os elogios. Não os queremos", assegurou.



Contudo, o senador Ed Markey ignorou o pedido da jovem e começou por descrevê-la como uma "superpotência”.



"Precisamos da tua liderança", afirmou Ed Markey. “Os jovens são o exército político que chegou aos Estados Unidos. Tu pões um holofote sobre este assunto de uma maneira nunca antes feita”.



"Estás a dar um nível extra de energia ao processo político que está a mudar absolutamente a dinâmica da política nos Estados Unidos", sustentou o senador do Massachusetts.



A jovem ativista chegou a Nova Iorque, no mês passado, depois de atravessar o Atlântico num iate movido a energia solar para tentar reduzir o impacto ambiental.



Greta Thunberg já planeou 4638 eventos em 139 países diferentes. Esta sexta-feira vai estar presente na Cimeira de Ação climática organizada pelas Nações Unidas.

“Tu e eu somos uma equipa”

"Com apenas 16 anos, Greta Thunberg já é uma das maiores defensoras do nosso planeta", escreveu no Twitter o antigo Presidente dos Estados Unidos.





Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C — Barack Obama (@BarackObama) 17 de setembro de 2019

"Sem humanos não há Direitos Humanos"

Também Barack Obama esteve reunido na terça-feira, em Washington, com a jovem ativista para promover as questões ambientais.“Tu e eu somos uma equipa”, começou por afirmar o antigo Presidente dos Estados Unidos."Reconheço que a geração dela vai suportar o impacto das alterações climáticas, ela não tem medo de fazer pressão para uma ação real", pode ler-se ainda nodo antecessor de Donald Trump.O antigo Presidente norte-americano percebeu imediatamente as potenciais consequências das alterações climáticas quando ainda estava no poder.Para combater esse efeito, Barack Obama firmou um tratado, em 2015, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC). O acordo pretendia implementar medidas de redução de emissão de gases estufa para tentar conter o aquecimento global abaixo de 2ºC, preferencialmente em 1,5 ºC.No entanto, Donald Trump deitou tudo por terra, dois anos mais tarde, aoO atual Presidente norte-americano decidiu remover muitas das grades de proteção - instaladas pelo Governo Obama - que limitavam as emissões de gases de efeito estufa.Na altura, Barack Obama lamentou a decisão e defendeu que o tratado apenas pretendia "proteger o mundo que deixamos para nossos filhos".A idealizadora do movimento Greve pelo Futuro () recebeu esta segunda-feira, na capital norte-americana, o prémio Embaixador da Consciência, concedido pela organização não-governamental Amnistia Internacional.”, referiu o secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi Naidoo.A "liderança e coragem únicas na defesa dos direitos humanos" da sueca de 16 anos foi aplaudida de pé pela plateia.Na opinião da jovem ambientalista,, por isso vai ser necessário tomar medidas drásticas para travar uma catástrofe climática."A política necessária para lidar com esta crise simplesmente não existe nos dias atuais", afirmou Greta Thunberg."É por isso que cada um de nós deve pressionar de todas as formas possíveis para que os culpados sejam responsabilizados e exigir ações das pessoas que estão no poder", reiterou.No entanto, para o secretário-geral da Amnistia Internacional, o tema das alterações climáticas deixou de ser uma questão meramente política. Kumi Naidoo acredita que o problema passou a ser apensas uma questão relacionada com os Direitos Humanos.", assegurou.