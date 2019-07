Ondas de calor. Europa obrigada a adaptar-se

Foto: EPA

Paris, a capital francesa, voltou a registar temperaturas acima dos 42 graus. É o valor mais alto dos últimos 70 anos.



Também a Holanda atingiu valores históricos de 40 graus, assim como na Bélgica.



Na Alemanha foram registados 41,5 graus de temperatura.







O especialista em questões do clima Filipe Duarte Santos, entrevistado pela jornalista Olívia Santos, dá conta de que as ondas de calor, bem como outros fenómenos extremos que derivam do aquecimento global do planeta, vão ser cada vez mais frequentes e intensos.



Assim sendo, como enfrentar as ondas de calor? A hipótese passa por mudar as próprias cidades e os locais onde vivemos, mas sobretudo com sistemas de alerta para a saúde.