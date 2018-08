ONU alerta para exploração de operários que limpam Fukushima

RTP16 Ago, 2018, 16:35 / atualizado em 16 Ago, 2018, 16:40 | Ambiente

A Tokyo Electric Power Co Holdings (Tepco), proprietária da central nuclear Fukushima Daiichi, tem sido criticada pelo tratamento dos funcionários e pela maneira como realiza a limpeza.







Os três investigadores da ONU disseram esta quinta-feira que estavam preocupados com a possibilidade de os trabalhadores aceitarem condições perigosas "devido a dificuldades económicas".



Dezenas de milhares de trabalhadores foram recrutados no âmbito do programa de descontaminação. As Nações Unidas estão a pressionar o Governo japonês para proteger os trabalhadores com a máxima urgência.





"Estamos também preocupados com o impacto que a exposição à radiação pode ter na saúde física e mental", acrescentaram os investigadores , citados pela BBC.





Há relatos sobre grandes empreiteiros que usaram centenas de subcontratantes inexperientes para recrutar um número considerável de operários.







Esta situação pode ter "criado condições favoráveis para o abuso e a violação dos direitos dos trabalhadores", frisaram os especialistas.





Os trabalhadores estão "expostos a um grande número de abusos de Direitos Humanos e forçados a escolher entre a saúde e o salário", acrescentaram os investigadores.





"Segundo relatos, entre os funcionários contratados para descontaminar Fukushima há imigrantes, requerentes de asilo e desabrigados", apontam.





Em 2013 uma investigação da Reuters revelou que os salários dos funcionários estavam a sofrer cortes. Além disso, os trabalhadores denunciaram a pouca supervisão das condições laborais Na altura, a Tokyo Electric Power Company (Tepco) disse que estava a tomar medidas para limitar os abusos dos funcionários.







De acordo com a Euronews , o porta-voz da Tepco e um responsável do Ministério de Relações Exteriores disseram não podiam comentar de imediato.

Desastre de Fukushima





Em 2011, a central nuclear foi atingida por um tsunami. Três reatores falharam após terem sido inundados pelo desastre natural. O acidente obrigou a retirar mais de 470 mil pessoas devido a preocupações com a contaminação nuclear. Mais de de 18 mil morreram ou desapareceram.





As autoridades japonesas estão realizar uma campanha de educação sobre a revitalização de Fukushima , que visa fornecer informações e trazer transparência ao processo de limpeza.





No entanto, em muitas das áreas onde foram levantadas ordens de evacuação, alguns ex-moradores voltaram às habitações.





Fukushima será um dos locais para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.