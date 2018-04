Peixes "Ruivacos-do-Oeste" voltam ao rio Safarujo, em Mafra

Foto: Marinha Portuguesa - DR

Esta espécie de peixe nasceu em cativeiro no Aquário Vasco da Gama, em Lisboa, e corre sério risco de extinção, porque só existe em Portugal.



O Aquário Vasco da Gama, em parceria com o MARE-ISPA, a Quercus e a Faculdade de Medicina Veterinária, participa no projeto “Conservação ex situ de organismos fluviais”, com o objetivo de reproduzir e manter espécies ameaçadas de água doce da fauna e flora portuguesas, para posterior libertação.



Esta é já a segunda ação de repovoamento de espécies fluviais. Na semana passada (dia 12), foram libertados outros peixes, da espécie Bogas do sudoeste, no concelho de Monchique.