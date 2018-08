Planeta Terra enfrenta quatro anos de temperaturas extremas

RTP14 Ago, 2018, 21:23 / atualizado em 14 Ago, 2018, 21:24 | Ambiente

Numa altura em que as temperaturas têm atingido valores máximos em vários países, uma nova previsão global não revela dados tranquilizadores. Segundo um estudo publicado na revista científica Nature Communications, o planeta enfrentará temperaturas mais extremas nos próximos quatro anos."Tudo parece estar a aumentar", disse o autor do artigo, Florian Sévellec. "Há uma grande possibilidade de estarmos no auge de uma fase quente nos próximos anos”, acrescenta.



O estudo sugere que, à medida que o aquecimento natural reforça a mudança climática provocada pela humanidade, as temperaturas vão atingir valores mais elevados do que que o normal pelo menos até 2020. Para além disso, aumenta a probabilidade de ocorrência de fenómenos extremos como inundações, secas e furacões.



Tal como diz a investigação, o aquecimento global “não é um processo monótono e suave”.



O aumento da emissão de gases do efeito de estufa está a aumentar a pressão sobre as temperaturas, mas os seres humanos não sentem a mudança de uma forma constante, uma vez que os efeitos são diminuídos ou ampliados por fases de variação natural.



De 1998 a 2010, o planeta esteve num período de “intervalo” relativamente ao aquecimento global. Em termos científicos é explicado como uma época de poucas alterações na temperatura média da superfície planetária. No entanto, a Terra parece ter entrado agora numa fase oposta.

Aquecimento é “comboio de carga”

No presente estudo, é usado um novo modelo de previsão global que concilia a análise do aquecimento global provocado pela emissão de gases do efeito de estufa com a variação natural das temperaturas.



As temperaturas médias globais do ar e do mar podem crescer entre 0,02º e 0,07º. O autor descreve esta previsão como um “evento quente esperado”.



Sévellec afirma que o avanço estatístico da variação natural de temperaturas este ano é duas vezes maior do que o aquecimento global de longo prazo. Revela ainda que em 2019 é provável que seja três vezes maior.



O autor do estudo deixa, no entanto, a ressalva de que os dados revelados não devem ser vistos como uma previsão de maior ocorrência de catástrofes naturais, como ondas de calor, incêndios, secas e inundações. A probabilidade de ocorrência destes eventos aumentará, nomeadamente de furacões e ciclones, uma vez que o estudo prevê que a água do mar vai aquecer mais rápido do que o ar acima da terra. No entanto, sublinha que o modelo está assente numa ampla escala global.



"A variabilidade natural é uma contorção em torno do comboio de carga que é o aquecimento global. Em escala humana é o que sentimos. O que nem sempre sentimos é o aquecimento global. Como cientista isso é assustador, porque não levamos em consideração vezes suficientes. Tudo o que podemos fazer é fornecer informação e deixar as pessoas decidirem”, afirma Sévellec.

Temperaturas de 2018 serão frias no futuro

O autor do estudo afirma que o seu modelo não deve ser visto como um resultado final, mas deve ser tido como exemplo e associado a outros estudos semelhantes.



Vários cientistas elogiaram a investigação de Sévellec, mas apontam a necessidade de uma análise mais ampla: “O seu método é puramente estatístico, por isso é importante ter em conta o que os modelos climáticos preveem com base em tudo o que sabemos sobre a atmosfera e os oceanos”, afirma o professor Gabi Hegerl, da Universidade de Edimburgo, citado por The Guardian.



Também o professor James Renwick, da Universidade Victoria de Wellington, revelou a sua opinião acerca do estudo tendo-o descrito como inteligente mas que as suas conclusões só ficarão claras no futuro.



Renwick alerta que “se a tendência de aquecimento causada pelas emissões de gases do efeito estufa continuar, anos com temperaturas semelhantes às de 2018 serão a norma na década de 2040 e serão classificados como frios até o final do século".