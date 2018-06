Portugal é segundo na União com maior ambição climática

Foto: CAN/DR

A grande maioria dos países da União Europeia está a falhar o objetivo de alcançar as metas do Acordo de Paris, estando Portugal entre os poucos países que têm apelado a metas e políticas mais ambiciosas na área da energia e clima, nomeadamente a redução das emissões de gases com efeito de estufa no nível necessário para cumprir o Acordo de Paris.



Estas são as principais conclusões de um estudo apresentado esta segunda-feira pela RedeEuropeia de Ação Climática (CAN-Europe), da qual a associação ambientalista Zero faz parte.



Para Francisco Ferreira, da Zero, há ainda muitos riscos que ensombram este segundo lugar a nível europeu.



No extremo oposto está a Polónia, onde a produção de energia realizada com combustíveis fósseis é o cenário mais comum.