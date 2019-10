Portugal está a consumir mais água do que deve

RTP01 Out, 2019, 08:52 | Ambiente

No relatório sobre a "Vulnerabilidade de Portugal à Seca e Escassez", a ANP/WWF frisa que os ecossistemas aquáticos saudáveis são os melhores aliados para enfrentar o aumento das temperaturas e menos chuvas, pelo que preservá-los deve ser "uma prioridade".

A Associação Natureza Portugal (ANP) é uma organização não-governamental portuguesa que trabalha em associação com a internacional World Wide Fund for Nature (WWF).



Chama ainda a atenção para as crescentes "situações estruturais de escassez" de água, especialmente no sul do país. Cenário que pode agravar-se.

Gestão preventiva na Península Ibérica

Armazenamento desceu em setembro

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.







, frisa a ANP/WWF, salientando que "conservar e reabilitar ecossistemas aquáticos saudáveis é a primeira arma de defesa contra os impactos das alterações climáticas".No relatório, a associação propõe que ose que diversifiquem os abastecimentos, incluindo reutilização de águas residuais., fomentem a eficiência de regadios e condicionem a atribuição de subsídios agrícolas ao bom uso da água.e optem por consumir produtos de reduzida pegada hídrica.A ANP/WWF, em conjunto com a WWF de Espanha, divulgam também esta terça-feira um comunicado conjunto no qual reforçam que os governos da Península Ibérica devem adotar "uma gestão preventiva das secas", em detrimento da atual "gestão reativa baseada em medidas urgentes e isenções excecionais".As duas organizações salientam a necessidade de se apoiar uma cultura de poupança e uso eficiente da água que se estenda a todos os utilizadores., segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).No último dia do mês de setembro e comparativamente ao último dia do mês anterior, verificou-se uma descida do volume armazenado de água em todas as bacias monitorizadas pela Associação Portuguesa Ambiente., seguido do Barlavento (34,4 por cento), do Ave (40,5 por cento), Arade (41,8 por cento ), Oeste (41,9 por cento), Mira (47,9), Lima (52,5 por cento ) e Tejo (58,8 por cento).As bacias do Cávado (64,3), Douro (62,8 por cento), Mondego (62,7 por cento) e Guadiana (62,5 por cento) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de setembro.(1990/91 a 2017/18), exceto para as bacias do Cávado, Ribeiras Costeiras, Douro, Mondego e Arade.