Prospeção de petróleo. Consórcio alega que "cumpriu legislação"

RTP13 Ago, 2018, 20:14 / atualizado em 13 Ago, 2018, 21:03 | Ambiente

“O consórcio ENI-Galp sempre cumpriu escrupulosamente a legislação e as determinações das autoridades ao longo de todo o processo e continuará a fazê-lo”, reagiram as duas entidades num comunicado citado pela agência Lusa.



Os estudos preliminares, sublinha ainda o consórcio, foram efetuados “sem qualquer atividade de perfuração”.



ENI e Galp salientam que a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé assentou numa “alegada irregularidade” de um processo gerido pela Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.



“O consórcio está a avaliar esta decisão e as respetivas opções. Não é nossa prática comentar processos em curso”, conclui-se na mesma nota.



A providência cautelar que teve agora deferimento foi interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP). Visou travar o furo de prospeção que deveria ser realizado na costa vicentina.



Rosa Veloso, Berta de Freitas - RTP



“Uma vitória”

c/ Lusa

“Como é de conhecimento público, a PALP interpôs uma providência cautelar em tribunal. O processo tem decorrido no Tribunal [Administrativo e Fiscal] de Loulé e foi hoje conhecida a decisão. O tribunal decidiu suspender a licença para prospeção que havia sido atribuída à ENI/GALP e assim impedir o prosseguimento de quaisquer trabalhos de prospeção ou execução da mesma”, adiantou a PALP em comunicado, referindo-se ao título de utilização privativa de espaço marítimo.Segundo um relatório remetido à Agência Portuguesa do Ambiente, o consórcio encabeçado pela italiana ENI previa dar início à prospeção na bacia do Alentejo entre setembro e outubro.“Vamos continuar a trabalhar para que a exploração de petróleo em Portugal não venha a acontecer”, acrescentou a PALP, criada para mobilizar a oposição à prospeção ao largo de Aljezur.Em declarações à Lusa, o dirigente da PALP Manuel Vieira considerou “uma vitória” a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que, sublinhou, “impede o início de qualquer trabalho de prospeção”.“Estamos bastantes felizes pela decisão do tribunal, que mostra também que não estamos aqui a fazer barulho para nada”, reagiu, para indicar que a PALP vai “agora analisar em detalhe a decisão” e “apresentar depois uma ação principal” com o objetivo de pôr um ponto final a quaisquer planos de prospeção e exploração de petróleo no Algarve.“O mais esperado é que venham a recorrer e vamos agora colocar o processo principal em tribunal, que deverá dar entrada no próximo mês”, afirmou, aludindo ao consórcio ENI-Galp.