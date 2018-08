Prospeção de petróleo. Tribunal trava furo ao largo de Aljezur

RTP13 Ago, 2018, 15:41 / atualizado em 13 Ago, 2018, 20:29 | Ambiente

“Como é de conhecimento público, a PALP interpôs uma providência cautelar em tribunal. O processo tem decorrido no Tribunal [Administrativo e Fiscal] de Loulé e foi hoje conhecida a decisão. O tribunal decidiu suspender a licença para prospeção que havia sido atribuída à ENI/GALP e assim impedir o prosseguimento de quaisquer trabalhos de prospeção ou execução da mesma”, adiantou a plataforma em comunicado, referindo-se ao título de utilização privativa de espaço marítimo.Segundo um relatório remetido à Agência Portuguesa do Ambiente, o consórcio encabeçado pela italiana ENI previa dar início à prospeção na bacia do Alentejo entre setembro e outubro.



“Vamos continuar a trabalhar para que a exploração de petróleo em Portugal não venha a acontecer”, acrescentou a PALP, criada para mobilizar a oposição à prospeção ao largo de Aljezur, na costa vicentina.