Qualidade do ar em Paio Pires, Seixal, já ultrapassou os valores limites 13 vezes

Foto: facebook/DR

Em comunicado, a associação revela que este é o local do país com níveis mais elevados de partículas inaláveis. As amostras de pó branco foram encaminhadas para a Agência Portuguesa do Ambiente.



Uma situação que já levou o Ministério Público a investigar este caso, após queixas de moradores.



Carla Graça, da Zero, diz que as medições de qualidade do ar realizadas neste mês de Janeiro poem em causa a saúde pública, sendo que por lei, os registos de má qualidade do ar diário de uma região não pode ultrapassar os 35 por ano. Janeiro ainda não terminou, e Paio Pires já regista 13.