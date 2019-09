Semana de ação pelo clima culmina com greves e manifestações

RTP27 Set, 2019, 10:33 / atualizado em 27 Set, 2019, 11:03 | Ambiente

Por todo o mundo, os jovens procuram que os governantes apresentem medidas e ações concretas para inverter a situação.



“Estaríamos na escola se o mundo estivesse bem”, lê-se nos cartazes. São centenas de milhares os jovens que se têm dedicado a esta causa. É o presente dos mesmos e o futuro das próximas gerações o que os preocupa.



Assim, apesar de setembro ser o “mês do regresso às aulas”, escolas por todo o mundo têm estado vazias. Sem alunos e - algumas - sem professores. As ações em defesa do planeta estendem-se a Portugal.



Em princípio, esta ausência prolongada e contínua não terá consequências negativas para aqueles que decidiram aderir às manifestações. Segundo Filinto Lima, presidente da Associação de Agrupamentos das Escolas Públicas, há um bom motivo para que os jovens faltem às aulas.



Apelo da Amnistia Internacional



A autorização para os jovens aderirem às greves é da responsabilidade dos pais. Contudo,, explica Filinto Lima.A compreensão não se está a verificar em todos os países.Neste sentido,São mais de quatro mil as cidades a participar nesta iniciativa. Na Nova Zelândia, mais de 11 mil pessoas assinaram uma carta aberta dirigida ao Parlamento, entregue na manhã desta sexta-feira, a pedir que o Governo declare uma situação de emergência climática.“Os líderes que nos representam têm que nos mostrar ações significativas e imediatas que garantam a salvaguarda do nosso futuro neste planeta”, declarou Raven Maeder, coordenador nacional do movimento School Strike 4 Climate (greve de estudantes pelo futuro do clima).Além das 170 mil pessoas a manifestarem-se pelas ruas da Nova Zelândia, existem ainda outros países onde se espera um nível de adesão igual ou maior.. De acordo com os ativistas, no Chile, a Plaza Itália será inundada de manifestantes a partir das 18h00. Também no Brasil, na Bolívia, no Equador e no Paraguai os protestos vão continuar.Na Argentina estão planeados mais de 30 eventos, nos quais as multidões se vão unir e marchar pela capital até ao Congresso Nacional.Contudo, há países em que o movimento ambientalista tem sido alvo de uma repressão severa.