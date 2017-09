Superfície em Houston abateu dois centímetros devido a peso da água

Lusa07 Set, 2017, 21:42 | Ambiente

Chris Milliner, um investigador com pós-doutoramento no Laboratório de Propulsão a Jato da agência espacial norte-americana (NASA, na sigla em Inglês), situado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, calculou que a água pesava cerca de uma tonelada por metro cúbico e que as inundações eram tão generalizadas que "abateu a crusta terrestre".

Em declarações ao Houston Chronicle, afirmou que usou registos do Laboratório Geodésico do Nevada e outros dados estatísticos para medir a quantidade de água.

Milliner acrescentou que este abate será temporário, uma vez que quando a água desaparecer, vai haver uma "resposta elástica oposta da crusta", à semelhança do que acontece quando se salta sobre um colchão.

Designou o fenómeno como um afundamento local elástico, realçando que ocorre em outros locais com significativas alterações sazonais na quantidade de água ou gelo.