13º Europeu de Andebol arranca esta sexta-feira

RTP 12 Jan, 2018, 12:50 / atualizado em 12 Jan, 2018, 12:51 | Andebol

Curiosidades sobre os Europeus de Andebol



- O primeiro europeu de sempre foi em … PORTUGAL (1994)



- Europeu realiza-se sempre de 2 em 2 anos.



- Suécia foi o primeiro campeão europeu da História (em 1994)



- Apenas 5 países foram campeões europeus, Suécia, França, Dinamarca, Alemanha e Rússia.



- A Rússia é a única seleção que já foi campeã europeia e que está ausente neste Europeu.



- Suécia (4 vezes), França (3), Dinamarca (2), Alemanha (2) e Rússia (1), os títulos europeus de cada seleção.



- Nos últimos 3 europeus tivemos 3 campeões diferentes, Dinamarca em 2012, França em 2014 e Alemanha em 2016



- Alemanha é assim a atual campeã europeia (venceu na última edição a Espanha).



- Curiosamente, a Espanha NUNCA foi campeã da Europa.



- Atualmente o campeão da Europa é a Alemanha, o campeão do Mundo é a França e o campeão olímpico é a Dinamarca. (são os principais favoritos, juntamente com a seleção da casa, a Croácia).



- 4 grupos de 4 equipas cada, num total de 16 seleções. Bielorrússia e Áustria são as presenças sensações deste europeu. O que irão fazer?



- Que comece o espetáculo, exatamente com esse … Bielorrússia – Áustria.