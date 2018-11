Alavarium nos oitavos de final da Taça Challenge feminina

Lusa Comentários 18 Nov, 2018, 22:13 | Andebol

O Alavarium, que no sábado, também em Aveiro, se impôs por 35-17, chegou hoje ao intervalo a vencer por 16-8.



Catarina Monteiro e Ana Catarina Silva, com cinco golos cada uma, foram as melhores marcadoras da equipa portuguesa, que fechou a eliminatória com uma vantagem de 25 golos.