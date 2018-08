Andebol do Benfica ainda sem máxima força, mas prontos para vencer Supertaça

Lusa Comentários 22 Ago, 2018, 20:50 / atualizado em 22 Ago, 2018, 20:52 | Andebol

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro diante dos ‘leões’, que marca o arranque da época 2018/2019, o técnico das ‘águias’ falou ainda do momento que vive o clube ‘rival’ e justificou também o porquê de não querer trazer muitos reforços para o plantel.



“Chegamos na força possível. Não estamos na máxima força, mas o Benfica tem todas as condições para vencer”, começou por referir Carlos Resende, fazendo alusão aos lesionados João Silva, Terzic e Vidrago.



O clima instável que o Sporting tem passado mereceu comentários do técnico, que cumpre o segundo ano no clube da Luz, ao admitir que pode influenciar dentro de campo, sem esquecer de desejar tempos melhores.



“Acaba sempre por influenciar, seja de forma negativa ou positiva. Sendo de um clube rival, mas sendo uma pessoa do desporto, o desejo é que todos os nossos rivais desportivos estejam bem, tenham saúde financeira, porque nós só conseguimos melhorar se estivermos num ambiente forte”, declarou.



Com apenas duas contratações para a nova temporada, o guarda-redes Borko Ristovksi e o ponta-direita Carlos Martins, Resende defendeu que “só foram reforçados os setores que achou necessários”.



A palavra “pressão” também foi referida na antevisão, mas no contexto de levar a equipa ‘encarnada’ à conquista do título nacional. O treinador explicou que faz parte da grandeza do clube e que ele próprio incute essa mesma pressão.



“Tem de existir sempre pressão! Olhando para o investimento que o Benfica faz, olhando para todas as condições que o Benfica nos dá, para toda a estrutura… a pressão é algo normal e se não se sentir pressão, alguma coisa está mal. Mas a pressão é imposta por mim. O Benfica dá-me todas as condições para conseguir algo que me dá muito prazer: ganhar”, argumentou.



Também o central Pedro Seabra marcou presença na conferência para dar conta da confiança da equipa e reforçar a ideia também transmitida pelo técnico.



“Vamos enfrentar uma equipa de qualidade, que respeitamos muito, mas acreditamos muito em nós, naquilo que é o nosso valor e nas nossas armas. Estamos confiantes de que vamos iniciar a nova época da mesma forma que finalizámos a última, ou seja, com a conquista de um título", frisou.



No domingo, Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol, pelas 17:00, no Fórum Braga, em Braga.