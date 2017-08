Andebol feminino sub-17 subiu de divisão na Europa

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 10:32 / atualizado em 21 Ago, 2017, 10:32 | Andebol

Portugal conquistou o título de campeão europeu de Sub17 Femininos Divisão B, de andebol, em Klaipeda, na Lituânia.



O “sete” das quinas venceu a formação nacional lituanas, por 25-24 e para além do título europeu, Portugal garantiu, a subida de escalão e a presença no próximo principal Campeonato da Europa de Sub-17 e, também de Sub-19, em 2019.



Com casa cheia, num ambiente de festa que Portugal e a anfitriã Lituânia entraram em campo para disputar a tão desejada final do Europeu de Sub17 Femininos Divisão B.



Num jogo marcado pela alternância no marcador destaque para os emocionantes minutos finais.



A dois minutos do fim, portugal ganhava por 25-22. A Lituânia reduziu para a diferença mínima, mas, com treze (longos) segundos para jogar, Portugal já não deixou escapar a vitória, por 25-24.



Beatriz Sousa foi a MVP de Portugal e, ainda, a melhor marcadora, com nove golos, nesta final.



No rescaldo da partida o treinador Carlos Pires começou por dizer que "tínhamos um objetivo, que era ir para o grupo principal, porque é lá que o andebol feminino tem de estar. Sabíamos que íamos ter de lutar por isso e elas (jogadoras) foram sérias desde o início dos estágios e estiveram sempre mentalmente preparadas para isto e nem sempre é fácil manter a concentração em tanto tempo de estágio. Foram inexcedíveis", elogiou o selecionador nacional.