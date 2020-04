Andebol. Hugo Lima campeão da II divisão francesa

“É um bocadinho agridoce. É muito bom, porque era um objetivo que tínhamos desde o início, mas queríamos ganhar dentro do campo e com a nossa massa associativa, que nos apoiou desde o início. Dada a situação, foi o melhor que se pôde arranjar, mas sabe sempre bem ser campeão”, frisou à agência Lusa o central oriundo da Amadora.



Com oito jornadas por cumprir, o emblema dos arredores de Rennes comandava a fase regular, com 27 pontos, mais dois do que o Limoges, que também festejou a subida de divisão, fazendo alargar a 16 clubes a próxima edição do patamar máximo do andebol francês, no qual os últimos dois classificados conseguiram livrar-se da despromoção.



“Não creio que seja justo a nível competitivo, mas temos de pensar um bocadinho acima do desporto e focar na saúde. Acho que a federação e a associação de jogadores fizeram o melhor que podiam, já que neste último mês foram discutidos todos os cenários possíveis e estivemos sempre informados sobre o que podia vir a acontecer”, notou.



Hugo Lima, de 25 anos, atribui um “sabor especial” ao segundo título conquistado pelo Cesson-Rennes no escalão secundário, logo após ter interrompido um ciclo de 10 anos consecutivos na elite, pois os bretões chegaram a pisar o quarto posto e só ultrapassaram o Limoges à 16.ª jornada, quando faltavam três semanas até à paragem.



“Fiquei pasmado com a competitividade deste campeonato: em cada jogo não se sabia quem ia ganhar, o último podia derrotar o primeiro e os duelos entre os sete primeiros, normalmente, eram decididos por um ou dois pontos. Todas as equipas tinham orçamentos muito grandes e bons jogadores, pelo que venceu quem foi mais regular”, analisou.





A par das restantes competições profissionais do país, a II Liga gaulesa foi suspensa em 12 de março e ficou com três dos sete duelos da 19.ª jornada pendentes, enquanto aguardava pela evolução do novo coronavírus, que ativou um período de confinamento social até 11 de maio, sem ainda ter dado tréguas à quarta nação mais vitimada.