RTP Comentários 26 Set, 2018, 23:10 | Andebol

Ao intervalo o Sporting vencia por 14-13, tendo a equipa de Alvalade conseguido aumentar a vantagem e infligir a primeira derrota aos dragões no presente campeonato.





Esta foi a primeira derrota dos dragões no campeonato, enquanto os verdes e brancos se mantêm apenas com vitórias.



O portista António Areia, com sete golos, foi o melhor marcador da partida, enquanto Carlos Ruesga, com seis, foi o mais concretizador dos leões.