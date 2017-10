Andebol: Nuno Grilo regressa aos encarnados

RTP 30 Out, 2017, 17:42 | Andebol

O lateral esquerdo, 30 anos, que conquistou uma Supertaça ao serviço dos encarnados, está de volta, após ter representado o ABC – durante quatro épocas –, clube de onde saiu em janeiro de 2017 (altura em que era o segundo melhor marcador da equipa bracarense) e onde somou um Campeonato Nacional, uma Taça Challenge, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.



O internacional português rumou depois à 1.ª divisão do campeonato francês, onde defendeu as cores do US Creteil. Em Portugal, Nuno Grilo alinhou ainda no São Bernardo e no FC Porto.