Andebol. Portugal quer vencer a Noruega e fazer história

Os nórdicos são o primeiro adversário numa data especial para os "heróis do mar": a 14 de março de 2021, Portugal triunfou diante de França e assegurou a primeira presença de sempre nos Jogos Olímpicos de Tóquio.





O adversário está longe de ser fácil, pois a Noruega, apesar de atravessar uma fase complicada em termos de resultados apresentados, conta com um dos plantéis mais equilibrados desta competição.



Na antevisão ao encontro o selecionador Paulo Jorge Pereira avisou para os cuidados a ter: "Nos últimos anos, jogámos quatro vezes com a Noruega e apenas ganhámos uma. Portanto, temos que nos centrar e voltar a fazer outro jogo excecional, como o que fizemos no EHF Euro 2024, porque a Noruega vai-se preparar de outra forma e é um rival a temer por toda a gente, não só por Portugal. É um candidato aos Jogos Olímpicos que nós vamos defrontar amanhã e temos que estar completamente centrados, sem pensar muito no que aconteceu no passado recente. Isto é vida e movimento. É mais um jogo que temos que fazer com excecional competência para podermos vencer. Vamo-nos focar somente nos detalhes, quer ofensivos, quer defensivos, porque sabemos bem que podem colocar problemas à Noruega".