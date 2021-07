Andebol. Seleção portuguesa de sub19 vence Sérvia por 29-26

Após os cinco minutos iniciais, a seleção nacional já vencia por 4-1 e foi conseguindo manter a diferença no resultado, gerindo a vantagem e contando com uma exibição de alto nível de Diogo Rêma na baliza.



Na parte final de jogo, a Sérvia ainda conseguiu encurtar a margem para três golos, que acabaria por se verificar no final do jogo, mas a vitória lusa nunca esteve em causa, sendo de destacar o desempenho de Vasco Costa ao apontar seis golos e ao afirmar-se como o melhor marcador do encontro.



A seleção portuguesa de sub-19 encerra a sua participação nesta prova no sábado, diante da Dinamarca, a partir das 12h30.



O torneio "4 Nations Cup 2021" serve de preparação para o Euro2021 da categoria, competição que vai disputar-se nas cidades de Varaždin e Koprivnica, ambas na Croácia, de 12 a 22 de agosto.