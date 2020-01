Andebol/Europeu: Quintana, Rui Silva e João Ferraz candidatos à equipa ideal

A equipa ‘all-star’ será calculada em função dos votos dos adeptos, em 40%, e do painel de especialistas, em 60%, cabendo igualmente aos representantes da Federação Europeia de Andebol (EHF) eleger o Jogador Mais Valioso (MVP).



Os internautas poderão escolher entre uma seleção de 40 jogadores, cinco para cada posição específica em campo, mais o melhor defensor, ao aceder à opção All-star Team no aplicativo disponível para a prova no sítio da EHF na internet.



Alfredo Quintana encontra-se entre os cinco guarda-redes em destaque, Rui Silva entre os centrais e João Ferraz figura entre o quinteto eleito para melhor lateral-direito.



A votação está aberta desde hoje e permanecerá disponível até à meia-noite de sábado (23:00 em Lisboa) e a All-Star Team do Europeu2020 será anunciada ao meio-dia de domingo (11:00 em Lisboa), dia em que se disputará a final da prova.



Cada um dos jogadores que integra a lista a votação foi escolhido com base nos seus desempenhos durante o torneio, em que foi tido em conta as suas ações na defesa, no bloqueio, o número de assistências e as suas reações em momentos importantes.



De entre os 40 jogadores que integram a lista, apenas um jogador fez parte da equipa ideal do Europeu2018, o norueguês Sander Sagosen.



Portugal disputa no sábado com a Alemanha o jogo de atribuição do quinto lugar, em Estocolmo, e tem já garantido no Europeu2020 a sua melhor classificação de sempre e a qualificação para o torneio pré-olímpico para Tóquio2020.



Lista dos jogadores dos 12 países que participaram na ‘main round’:



- Guarda-redes: Alfredo Quintana (Por), Roland Mikler (Hun), Marin Sego (Cro), Gonzalo Perez de Vargas (Esp) e Torbjoern Bergerud (Nor).



- Pontas-esquerdas: Uwe Gensheimer (Ale), Magnus Joendal (Nor), Jerry Tollbring (Sue), David Mandic (Cro) e Aitor Arino (Esp).



- Laterais-esquerdos: Uladzislau Kulesh (Bie), Sander Sagosen (Nor), Nikola Bilyk (Aut), Patrick Ligetvari (Hun) e Aron Palmarsson (Isl).



- Centrais: Rui Silva (Por), Jim Gottfridsson (Sue), Dean Bombac (Slo), Igor Karacic (Cro) e Ondrej Zdrahala (Che).



- Pivots: Artsem Karalek (Bie), Andreas Nilsson (Sue), Bence Banhidi (Hun), Jannik Kohlbacher (Ale) e Magnus Gullerud (Nor).



- Laterais-direitos: João Ferraz (Por), Jorge Maqueda (Esp), Jure Dolenec (Slo), Luka Stepancic (Cro) e Zsolt Balogh (Hun).



- Pontas-direitos: Robert Weber (Aut), Mikita Vailupau (Bie), Timo Kastening (Ale), Blaz Janc (Slo) e Aleix Gomez (Esp).



- Melhor defensor: Domagoj Duvnjak (Cro), Hendrik Pekeler (Ale), Viran Morros (Esp), Pavel Horak (Che) e Blaz Blagotinsek (Slo).