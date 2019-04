Andebolista Carlos Carneiro renova contrato com o Sporting

Lusa Comentários 17 Abr, 2019, 15:20 | Andebol

“Esta renovação é o reconhecimento do meu trabalho e isso é o mais importante na nossa atividade. Também é a prova de que a competência não tem idade, por isso estou muito contente, orgulhoso e motivado para continuar a dar o melhor de mim ao clube”, disse Carlos Carneiro, em declarações divulgadas no site do clube.



O Sporting não divulgou a duração do novo contrato de Carlos Carneiro, que começou a carreira como profissional no ABC de Braga, passando depois pelo Madeira SAD e Benfica, antes de chegar a Alvalade.



No clube ‘leonino’, onde chegou em 2015, após oito temporadas no rival lisboeta, Carlos Carneiro conquistou a Taça Challenge e dois campeonatos nacionais.



O central considerou que a “renovação é sinónimo de reconhecimento do trabalho” e mostrou-se satisfeito em Alvalade: “O Sporting faz-me sentir muito bem e identifico-me bastante tanto com o clube como com os adeptos, o que faz com que me sinta confortável”.