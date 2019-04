Andebolista sérvio Ivan Nikcevic renova contrato com o Sporting

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 12:21 | Andebol

“Sinto um orgulho enorme por continuar a defender esta grande família, neste clube imenso. Quero continuar a jogar com esta camisola e a defender as cores do Sporting”, assinalou o jogador, em declarações divulgadas no sítio oficial do Sporting na Internet.



Nikcevic chegou ao Sporting em 2016/17, proveniente dos polacos do Wisla Plock, e já conquistou já dois campeonatos nacionais pelos ‘leões’, em 2016/17 e 2017/18, e uma Taça Challenge, na época de estreia.



O sérvio garantiu querer continuar a “ganhar títulos” pelo clube de Alvalade: “Escaparam-nos taças de Portugal e queremos vencer este campeonato. Ambicionamos, a cada ano, ser sempre melhores do que no anterior”, acrescentou.