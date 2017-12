Arthur Patrianova reforça andebol `encarnado`

RTP 04 Dez, 2017, 18:00 | Andebol

Arthur Patrianova com o director do Benfica para o andebol | João Paulo Trindade / SL Benfica

O andebolista de 24 anos confessa que o Benfica acreditou nele na altura mais difícil da sua carreira e promete que vai fazer tudo para ajudar a equipa: “Estou muito feliz, principalmente por o Benfica acreditar em mim. Foi no momento mais difícil da minha carreira e o orgulho de poder vestir a camisola do Benfica é algo que vou levar para dentro de campo, procurando retribuir toda esta confiança”, referiu o andebolista, em declarações .



Quanto aos seus objetivos com a águia ao peito, Arthur Patrianova é muito específico: ser campeão e cumprir todas as metas a que a equipa se propõe: “As expectativas têm de vir de acordo com o trabalho. De início acho que podemos ter as melhores expectativas porque o grupo trabalha muito, dedica-se muito e tem uma mentalidade vencedora”, frisou.