Benfica na primeira ronda e FC Porto na segunda da Taça EHF

Lusa 10 Jul, 2017, 18:25 | Andebol

O organismo revelou ainda que a primeira ronda da Taça EHF será disputada por um total de 30 clubes, com uma eliminatória a duas mãos, com datas em 02/03 e 09/10 de setembro, que apura 15 para a segunda, que conta já com 17 participantes.



A segunda ronda decorre com uma eliminatória também a duas mãos, em 07/08 e 14/15 de outubro, e apura os 16 vencedores para a terceira, que conta já com 16 equipas, entre as quais o detentor do troféu, os alemães do Frisch Auf Göppingen.



Os 16 clubes apurados na terceira ronda da Taça EHF vão disputar a fase de grupos, entre fevereiro e abril de 2018, que determinará os oito qualificados para os quartos de final, a disputar em abril, e posteriormente para a final a quatro, em maio.



Na Taça Challenge, que tem o campeão nacional Sporting como detentor do troféu, embora os ‘leões’ não vão fazer a sua defesa já que vão disputar o apuramento para a Liga dos Campeões, o Madeira Andebol SAD entra a competir na terceira ronda, em novembro.



A Taça Challenge teve um aumento de clubes participantes em relação à última época, de 32 para 40, e arranca com a realização da primeira ronda de qualificação, envolvendo 16, com uma eliminatória a duas mãos, em 07/08 e 14/15 de outubro.



Esta fase apura oito para a segunda ronda, que conta já com 24 participantes, entre os quais o Madeira Andebol SAD, a realizar também através de uma eliminatória a duas mãos, em 18/19 e 25/26 de novembro, e que antecede a fase a eliminar.



O Sporting, campeão nacional e detentor da Taça Challenge, vai defrontar os finalndeses do Cocks nas meias-finais de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, em 02 de setembro.



Os vencedores das meias-finais, no outro duelo os austríacos do Alpla HC Hard defrontam os eslovacos do Tatran Presov, decidem em 03 de setembro qual é que irá integrar o grupo D da Liga dos Campeões.



O sorteio determinou ainda que o campeão austríaco Alpla HC Hard tem a primazia na organização do torneio concentrado (02 e 03 de setembro), seguido do Sporting, Cocks e Tatran Presov.



O sorteio das rondas 1 e 2 da Taça EHF, que envolve Benfica e FC Porto, respetivamente, e da Taça Challenge, que terá a presença do Madeira Andebol SAD, será realizado em 18 de julho, em Viena, na Áustria.