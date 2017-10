Benfica vence primeiro duelo contra o Gwardia Opole na Taça EHF de andebol

Lusa 07 Out, 2017, 19:25 | Andebol

Depois de afastar facilmente os sérvios do Dínamo Pancevo na ronda inaugural, a equipa comandada por Carlos Resende sentiu desta feita mais dificuldades para se impor. Com um arranque algo titubeante, mostrando dificuldades para conter o maior poderio físico da formação polaca, os 'encarnados' só passaram a liderar o marcador aos 25 minutos.



O equilíbrio inicial, no qual mediam forças a maior organização forasteira e a superior velocidade dos anfitriões, foi verdadeiramente desfeito já perto do intervalo, quando o Benfica conseguiu elevar a agressividade da sua defesa. As defesas de Miguel Espinha foram, a este nível, decisivas para começar a alargar a vantagem.



No regresso para o segundo tempo, os 'encarnados' voltaram menos assertivos e encontraram no guarda-redes Adam Malcher um obstáculo complicado. O Gwardia Opole começou a ensaiar uma reação mais forte, mas rapidamente o Benfica despertou novamente para o desafio, no qual brilharam João Silva, com sete golos, e Patryk Mauer, com nove, pelos polacos.



Ao contrário da reta final do primeiro tempo, o clube da Luz não teve a mesma eficácia em cima do fim, com múltiplos ataques a esbarrarem nos postes e no guardião polaco. Apesar disso, o Benfica soube gerir o resultado e irá agora com uma vantagem de quatro golos para o segundo embate. E assim os 'encarnados' seguem com nove vitórias seguidas esta época.



A segunda mão da segunda eliminatória da Taça EHF entre Benfica e Gwardia Opole, a disputar-se na Polónia, está marcada para o próximo dia 15.