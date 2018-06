Carlos Martins reforça equipa de andebol do Benfica

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 14:31 | Andebol

“Tenho de trabalhar arduamente como sempre fiz até agora, acho que esse é o caminho certo e de certeza que vou ganhar muita coisa nesta casa”, disse o jogador de 24 anos, que atuava há cinco épocas no ABC, no qual iniciou carreira e venceu a Supertaça de Portugal de 2017/18.



Martins revelou a sua alegria por voltar a trabalhar com os jogadores Pesqueira, Seabra e Grilo e com o treinador Carlos Resende, que também atuaram no clube bracarense.



O jogador, que atua como ponta-direita, admitiu ainda a sua tristeza por o Benfica ter falhado a conquista do campeonato da modalidade, apesar de ter vencido a Taça de Portugal, e afirmou que a equipa vai lutar por todas as competições nas quais está inserida.



“No ano passado, o Benfica conseguiu vencer um troféu, infelizmente não conseguiu ganhar o campeonato, mas aquilo que quero dizer é que nós vamos lutar por todas as competições em que vamos estar inseridos, não só a nível nacional, mas também na Taca EHF”, disse.



Na última época, o atleta apontou 124 golos em 37 jogos ao serviço dos minhotos.



Este é já o segundo reforço anunciado para a equipa de andebol do Benfica para a próxima época, depois da contratação do guarda-redes macedónio Borko Ristovski aos espanhóis do Barcelona.